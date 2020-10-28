В Сети продают уникальный трехдверный УАЗ Astero

Стальные трубы, стеклопластик, полный привод по схеме Part-time и футуристичный внешний вид — вот, каков этот экземпляр. Уже, наверное, мало, кто помнит, что над неприлично вызывающим дизайном Astero трудился знаменитый Геннадий Хаинов, а сам автомобиль мелкими партиями выпускался в конце «девяностых» и преимущественно по спецзаказам.

Между тем, как видно, некоторые из машин дожили и до наших дней. Правда, выставленный на продажу внедорожник не может похвастать хорошим техническим состоянием. Впрочем, частных коллекционеров сей факт не сильно разочарует.

Стоит добавить, что автомобиль «вооружен» 150-сильным мотором от Toyota, а в связке с ним выступает механика о четырех ступенях. Ценник раритетной модели — 80 000 рублей.