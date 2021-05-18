Exclusive Classic Day: как прошло первое ретро-ралли сезона 2021

Прошлый год внес свои коррективы в проведение подобных мероприятий, поэтому для многих владельцев и коллекционеров раритетов нынешнее ралли стало настоящим праздником. Ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day» на ретро-автомобилях проходит в Москве в шестой раз.

Экипажи стартовали от гостиницы «Метрополь», а маршрут проходил по центральным улицам и переулкам старой Москвы. Редкие машины видели на Красной площади и Кремлевской набережной, на Никитских Воротах и Патриарших прудах, а также на Ордынке, Пятницкой и в районе Даниловского рынка.