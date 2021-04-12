Питерские гастроли «Олдтаймер-Галереи» Ильи Сорокина: вам и не снилось

Историки, антиквары, реставраторы, коллекционеры двух столиц не дружат и лишь приглядывают друг за другом, поддерживая прохладу отношений на градусе легкого замерзания. Но в этот раз ситуация изменилась. Принять «Олдтаймер-Галерею» в СПб посчитали уместным и достойным мероприятием, представив закрома для публичного обозрения.
Одним из самых весомых событий нынешнего показа стало присутствие коллекционера С. К. Чекалева-Демидовского. Москвичей он не жалует, выставляется неохотно… И тем интересней и сам факт, и экспонаты, и уникальный ГАЗ-6, вероятнее всего, сохранившийся в единственном экземпляре. Этот автомобиль — первая проверка компетенций инженеров ГАЗа, попытка самостоятельно, без подсказок Ford сделать жесткий верх на ГАЗ-А.
Попытка провалилась, машина вышла тяжелая, неказистая, с обходными технологиями. Смастерив установочную партию тиражом около 1000 единиц, завод потуги прекратил. Данный синий экземпляр прошел войну, а после был списан и выкуплен его же фронтовым шофером и увезен в Вологодскую деревню, где прожил до наших дней на желтых номерах в руках сына.
Большая коллекция С. К. Чекалева-Демидовского отменно отреставрирована. Руками узбеков. Сергей Константинович пытался привлекать к работе русских мастеров, но, по его словам, эти ребята «крови пьют много, а результат мизерный. То ли дело узбеки. Умные, рукастые, с желанием и навыком. Отличные работники».
Русским гвоздем «Олдтаймер-Галереи-2021», а заодно и элегантным обоснованием гастролей в СПб, стал первый отечественный автомобиль Яковлева-Фрезе 1896 года. Оригинал не сохранился, но машину воссоздали в реставрационно-техническом центре газеты «Авторевю» и она долгие годы украшала офис редакции.
Забытый труженик — фургон «Москвич» 400—420 воссоздан в исполнении Limited edition ГУМ. Сам фургон уникален, поскольку был мелкосерийным и до наших дней в первозданном виде не дожил, а тут еще и успешная попытка напомнить, что иногда эти автомобили даже в СССР делали с учетом пожелания заказчика.
Самый нелепый экспонат — огромная табуретка, сделанная из правительственного лимузина Aurus. Если бы подобное смастерили в любом гараже страны, авторов немедленно посадили за надругательство над символами власти по ст.319 УК РФ и ст.329 УК РФ. Но чудовищный прикроватный предмет на колесах сделал правительственный Гараж Особого Назначения.
Поскольку глумиться над автомобилем — процесс долгий и старательный, в надругательстве приняло участие огромное количество офицеров, начальников, руководителей и все они ставили подписи, разрешения, согласования. Поэтому найти виновных и воздать им должное не составит труда. Было бы интересно взглянуть на «расстрельный список» награжденных.
Мы пережили волну преклонения перед ЗиМ-12, затем страну надолго накрыло незаслуженным обожанием ГАЗ-21, сейчас потихоньку формируется мода на ГАЗ-24. Как никто не любил Брежнева, но теперь массово любят брежневскую эпоху, так никто не любил ГАЗ-24, но нынче про нее сочиняют сказки, рассказывают глазами очевидцев о техническом совершенстве и реставрируют.
На «Олдтаймер-Галерее» еще мелькали ГАЗ-21, но не на первых ролях, зато ГАЗ-24 удостоились внимания и признаков коллекционности — теперь их тоже собирают из кусков, затем выдают за аутентичный оригинал.
Отменная копия Яковлева-Фрезе оказалась в одном зале с карикатурой по кличке «Делоне-Бельвиль». Машина сделана слесарями «Ленфильма» для съемок в кино. Но почему-то оказалась не в «Луна-Парке» рядом с каруселями, а на серьезной выставке. Чтоб били не сильно, авторы попытались защититься ссылкой на журнал «Моделист-конструктор» откуда взяли чертежи.
Видимо, справиться с ними не позволили бюджет и образование. Подделка под Delaunay-Belleville из царского гаража получилась раза в полтора меньше и раз в десять менее похожей. Очередная киношная «Антилопа-Гну», сделанная по принципу «И так сойдет».
Как люди становились антисоветчиками? Во многом случайно… Например, они получали в руки буклет Американской выставки в Сокольниках, или нечаянно услышали джаз, или мимо проезжал Cadillac Series62. На «Олдтаймер-Галерее» выдающихся автомобилей Америки было много.
И каждый из них мог стать в те времена причиной антисоветизма, хотя у себя дома считался ширпотребом и доступным товаром народного потребления. Помимо любого Cadillac на роль подрывного элемента по сию пору годится каждый Chevrolet Suburban независимо от года выпуска.
В «Семнадцати мгновениях весны» Юлиан Семенов посадил Штирлица за руль Horch, что было не по должности, и в кино его более логично пересадили за руль Mercedes 230 W143/320 W142, которых в кадре снималось не менее трех.
Mercedes 230 W143/320 W142 имел чрезвычайно оригинальную полностью независимую подвеску. Но если спереди была поперечная рессора, то сзади каждое колесо получило по две пружины. Из-за чего колеса стояли не ровно, а подламывались, как у «Запорожца», снижая пафос неуместной аналогией.
На «Олдтаймер-Галерее» Mercedes 230 W143/320 W142 было два, один как раз в таком виде, чтобы разглядеть подвеску в подробностях.
Примечательно, что на мероприятиях такого уровня не бывает японских автомобилей. Зато постоянно возникают французы с итальянцами. В этот раз в отменном состоянии предстала Alfa-Romeo Giulietta 1.8 мощностью 122 л. с. Для 1980 года это уникальный показатель, с такого объема получить столько лошадиных сил умели немногие.
Не менее восхитительна трансмиссия Transaxle: механическая коробка передач установлена сзади, в блоке с редуктором. Задние дисковые тормоза не в привычном месте — внутри колеса — а вынесены к редуктору. Блистательная борьба за оптимальную развесовку и с неподрессоренными массами.
Насколько велика вероятность увидеть одновременно два автомобиля DeLorean? Это приблизительно так же, как увидеть сразу двух английских королев. Но на Олдтаймер-Галерее автомобилей DeLorean было два. Что войдет в историю, как самостоятельный исторический факт.
СССР был страной общественного транспорта и автобусы мы любим. Только что выбравшийся из могилы ЛиАЗ-158В (1964 г. в.) даже не начали восстанавливать, а невероятный междугородний Ikarus 55.14 Luxe (1972 г. в.) полностью готов. По людям видно, что они влюбляются в него заново, поскольку мало кто помнит эту машину на маршруте.
…Гастроли московской Олдтаймер-Галереи в СПб удались. Безоговорочная победа в год пандемии и запрета на профессию. Интрига следующего года — станет ли проведение выставки ежегодной традицией, когда обе столицы получают мероприятие, поделив сезоны весну и осень?