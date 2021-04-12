Питерские гастроли «Олдтаймер-Галереи» Ильи Сорокина: вам и не снилось

Историки, антиквары, реставраторы, коллекционеры двух столиц не дружат и лишь приглядывают друг за другом, поддерживая прохладу отношений на градусе легкого замерзания. Но в этот раз ситуация изменилась. Принять «Олдтаймер-Галерею» в СПб посчитали уместным и достойным мероприятием, представив закрома для публичного обозрения.

Одним из самых весомых событий нынешнего показа стало присутствие коллекционера С. К. Чекалева-Демидовского. Москвичей он не жалует, выставляется неохотно… И тем интересней и сам факт, и экспонаты, и уникальный ГАЗ-6, вероятнее всего, сохранившийся в единственном экземпляре. Этот автомобиль — первая проверка компетенций инженеров ГАЗа, попытка самостоятельно, без подсказок Ford сделать жесткий верх на ГАЗ-А.

Попытка провалилась, машина вышла тяжелая, неказистая, с обходными технологиями. Смастерив установочную партию тиражом около 1000 единиц, завод потуги прекратил. Данный синий экземпляр прошел войну, а после был списан и выкуплен его же фронтовым шофером и увезен в Вологодскую деревню, где прожил до наших дней на желтых номерах в руках сына.