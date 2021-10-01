Почему в отделке салонов автомобилей перестали использовать велюр

Водители со стажем помнят первую волну иномарок, накрывшую страну в конце восьмидесятых и начале девяностых. Это были невообразимые по тем временам, после «Жигулей», «Москвичей» и даже «Волг», машины, представлявшие собой сплошную роскошь — от оснащения до материалов отделки. Особенно выделялись «американцы» и «японцы», чьи салоны были не только нашпигованы опциями, но и отделаны велюром.

Мягкий, приятный на ощупь высокий ворс, который сразу добавлял автомобилю сто очков и мгновенно делал транспортное средство предметом поклонения. Красные салоны «маркообразных» и Ford Scorpio — ну это ж невообразимо и по сей день!

Производители на островах Восходящего солнца и США были твердо убеждены, что искусственная кожа — материал откровенно среднего класса, разве что легкий в содержании и уборке. А вот если речь идет про премиум или бизнес сегмент — то тут нужно нечто поинтереснее. Велюр, замша или кожа, но уже натуральная. Кстати, в максимальной комплектации 140-го Mercedes (он же «рубль сорок», он же «кабан») диван был выполнен и вовсе из натуральной шерсти. Но вернемся к велюру.