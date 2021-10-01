Почему в отделке салонов автомобилей перестали использовать велюр

Водители со стажем помнят первую волну иномарок, накрывшую страну в конце восьмидесятых и начале девяностых. Это были невообразимые по тем временам, после «Жигулей», «Москвичей» и даже «Волг», машины, представлявшие собой сплошную роскошь — от оснащения до материалов отделки. Особенно выделялись «американцы» и «японцы», чьи салоны были не только нашпигованы опциями, но и отделаны велюром.
Мягкий, приятный на ощупь высокий ворс, который сразу добавлял автомобилю сто очков и мгновенно делал транспортное средство предметом поклонения. Красные салоны «маркообразных» и Ford Scorpio — ну это ж невообразимо и по сей день!
Производители на островах Восходящего солнца и США были твердо убеждены, что искусственная кожа — материал откровенно среднего класса, разве что легкий в содержании и уборке. А вот если речь идет про премиум или бизнес сегмент — то тут нужно нечто поинтереснее. Велюр, замша или кожа, но уже натуральная. Кстати, в максимальной комплектации 140-го Mercedes (он же «рубль сорок», он же «кабан») диван был выполнен и вовсе из натуральной шерсти. Но вернемся к велюру.
Комфорт и внешний вид — это однозначный «плюс», но были у велюра и недостатки, которые в итоге поставили на его использовании в автомобильной промышленности массового сегмента крест. Дело в том, что велюр нуждался в крайне бережном обращении и регулярном уходе.
Никаких особых средств не требовалось — мыло, губка, да моющее средство, Но заниматься уборкой нужно было постоянно! Тогда и только тогда салон продолжал разжигать зависть у зрителей и чувство собственного величия у владельца. А вот если подзапустить, как мы любим, то велюровая отделка мгновенно теряла лоск и превращалась в засаленную тряпку с проплешинами. И происходила трансформация чертовски быстро: пара-тройка недель без чистки — и вызывай клининговое агентство.
Как оказалось, современный водитель к такому был уже не готов. Эпоха обоготворения машин, культа моторов и прочих музейных процедур прошла, автомобиль превратился исключительно в средство передвижения, которое должно быть легким в обслуживании да содержании, ну и не ломаться хотя бы пару-тройку лет. И точка, никакой вам эстетики. Жертвой вышеописанной пертурбации нравов и стал велюровый салон, который некогда был чуть ли не апогеем роскоши. Увы, его время просто прошло, а нам остались лишь картинки и воспоминания.