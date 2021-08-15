Почему автопроизводители больше не ставят «дворники» на фары

Фото pikabu.ru
Заляпанные грязью фары — глобальная проблема, у которой некогда было простое и понятное решение. На автомобили в дорогих комплектациях ставили «дворники», которые просто смахивали дорожную глину с песком. Сегодня вместо них остались только омыватели, которые скорее расходуют жидкость, чем моют. Почему так произошло, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Европейцы и японцы в девяностых не жалели роскошных опций для своих автомобилей: каких только «допов» тогда не было. Но один сразу выделял действительно дорогой автомобиль из потока — крошечные дворники на фарах. Такие могли стоять исключительно на премиальных машинах и никак иначе.

Это была сложная и хрупкая опция, постоянно требовавшая внимания и регулярно приходила в негодность, но лучшего рецепта для всегда чистых фар с тех пор не нашли. Годы прошли, сменились поколения, а щетки стеклоочистителя с фар исчезли. Почему, ведь это так удобно?

Многие автодилеры ссылались на сложность оборудования: «дворники» на фарах достаточно часто приходилось ремонтировать, а счастливые обладатели машин такого класса не привыкли дневать и ночевать в сервисе. Винили во всем, конечно, грязные отечественные дороги, по зиме залитые реагентами и засыпанные солью. Но реальная причина скрывалась совсем в другой области.

Фото из соцсетей.

Щетки стеклоочистителя пропали в тот момент, когда оптику перестали делать из стекла, а начали применять пластики. Пластмассы тех лет стойкостью не отличались и чрезвычайно быстро затирались, вынуждая искать замену чуть ли не каждый год. Опытные автовладельцы знают, что «стекляшка» и служит дольше, и мутнеет медленнее, и затирается куда реже. Однако она и стоит дороже, да и стыка, который бы не пропускал, между стеклом и пластиком кожуха фары достичь невероятно сложно. А раз нет стекла — нет и щеток.

Теоретически, поставить такую опцию самостоятельно не так уж и сложно: готовый комплект обойдется всего в 3700 рублей на самой известной в мире китайской барахолке. Но внедрив его в авто следует помнить, что пластик на оптике проживет недолго.

Чтобы продлить срок службы блокфары, нужно регулярно покрывать ее специальным составом жидкого стекла или керамики, следить за чистотой самих щеток и пару раз в год их менять. Стоят ли всегда чистые фары и достойный свет в любую погоду таких усилий? Это должен для себя решить каждый автовладелец. Опция ведь изначально была придумана далеко не для всех.

производство, безопасность дорожного движения, автосервис, технология, техническое обслуживание, история, гаджеты
15 августа 2021
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