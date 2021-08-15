Почему автопроизводители больше не ставят «дворники» на фары

Европейцы и японцы в девяностых не жалели роскошных опций для своих автомобилей: каких только «допов» тогда не было. Но один сразу выделял действительно дорогой автомобиль из потока — крошечные дворники на фарах. Такие могли стоять исключительно на премиальных машинах и никак иначе.
Это была сложная и хрупкая опция, постоянно требовавшая внимания и регулярно приходила в негодность, но лучшего рецепта для всегда чистых фар с тех пор не нашли. Годы прошли, сменились поколения, а щетки стеклоочистителя с фар исчезли. Почему, ведь это так удобно?
Многие автодилеры ссылались на сложность оборудования: «дворники» на фарах достаточно часто приходилось ремонтировать, а счастливые обладатели машин такого класса не привыкли дневать и ночевать в сервисе. Винили во всем, конечно, грязные отечественные дороги, по зиме залитые реагентами и засыпанные солью. Но реальная причина скрывалась совсем в другой области.
Щетки стеклоочистителя пропали в тот момент, когда оптику перестали делать из стекла, а начали применять пластики. Пластмассы тех лет стойкостью не отличались и чрезвычайно быстро затирались, вынуждая искать замену чуть ли не каждый год. Опытные автовладельцы знают, что «стекляшка» и служит дольше, и мутнеет медленнее, и затирается куда реже. Однако она и стоит дороже, да и стыка, который бы не пропускал, между стеклом и пластиком кожуха фары достичь невероятно сложно. А раз нет стекла — нет и щеток.
Теоретически, поставить такую опцию самостоятельно не так уж и сложно: готовый комплект обойдется всего в 3700 рублей на самой известной в мире китайской барахолке. Но внедрив его в авто следует помнить, что пластик на оптике проживет недолго.
Чтобы продлить срок службы блокфары, нужно регулярно покрывать ее специальным составом жидкого стекла или керамики, следить за чистотой самих щеток и пару раз в год их менять. Стоят ли всегда чистые фары и достойный свет в любую погоду таких усилий? Это должен для себя решить каждый автовладелец. Опция ведь изначально была придумана далеко не для всех.