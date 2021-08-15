Почему автопроизводители больше не ставят «дворники» на фары

Европейцы и японцы в девяностых не жалели роскошных опций для своих автомобилей: каких только «допов» тогда не было. Но один сразу выделял действительно дорогой автомобиль из потока — крошечные дворники на фарах. Такие могли стоять исключительно на премиальных машинах и никак иначе.

Это была сложная и хрупкая опция, постоянно требовавшая внимания и регулярно приходила в негодность, но лучшего рецепта для всегда чистых фар с тех пор не нашли. Годы прошли, сменились поколения, а щетки стеклоочистителя с фар исчезли. Почему, ведь это так удобно?

Многие автодилеры ссылались на сложность оборудования: «дворники» на фарах достаточно часто приходилось ремонтировать, а счастливые обладатели машин такого класса не привыкли дневать и ночевать в сервисе. Винили во всем, конечно, грязные отечественные дороги, по зиме залитые реагентами и засыпанные солью. Но реальная причина скрывалась совсем в другой области.