Генерал МВД рассказал, нужны ли на дороге гаишники

Как известно, за неполные три года в ГИБДД сократили больше 12 000 сотрудников. Что неудивительно: многих инспекторов было решено заменить комплексами автоматической фиксации нарушений. По мнению господина Кузина, нужен ли вообще на дороге человек с жезлом — «это вопрос целесообразности».

С точки зрения замглавы ГИБДД, наряды ДПС должны ориентироваться строго на «точечную» работу — то есть стоять на аварийно-опасных участках. А еще проводить рейды, чтобы ловить пьяных. В общем, генерал-майор поддержал прошедшую «оптимизацию», когда живых сотрудников массово заменили камерами. При этом, правда, оставил за кадром такие аспекты случившейся реформы, как многочасовое ожидание нарядов при ДТП; продолжающийся бардак в регистрационных подразделениях, отвратительный контроль ведомства за организацией движения и многие другие проблемы, связанные с тотальным сокращением сотрудников.

Кстати, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», автомобили ГИБДД получат «мигалки», автоматически штрафующие нарушителей ПДД. То есть гаишникам, чтобы наказать лихача, даже не надо будет выходить из патрульной машины…