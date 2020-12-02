Генерал МВД рассказал, нужны ли на дороге гаишники

Фото: МВД Медиа.
Заместитель начальника ГУ ОБДД МВД России Владимир Кузин дал пространное интервью ведомственному порталу «МВД Медиа». В нем генерал-майор, среди прочего, отметил, что ни одна страна не смогла добиться нулевой смертности на дорогах. А еще господин Кузин поделился мнением о том, нужны ли вообще на наших трассах инспекторы ДПС.

Как известно, за неполные три года в ГИБДД сократили больше 12 000 сотрудников. Что неудивительно: многих инспекторов было решено заменить комплексами автоматической фиксации нарушений. По мнению господина Кузина, нужен ли вообще на дороге человек с жезлом — «это вопрос целесообразности».

С точки зрения замглавы ГИБДД, наряды ДПС должны ориентироваться строго на «точечную» работу — то есть стоять на аварийно-опасных участках. А еще проводить рейды, чтобы ловить пьяных. В общем, генерал-майор поддержал прошедшую «оптимизацию», когда живых сотрудников массово заменили камерами. При этом, правда, оставил за кадром такие аспекты случившейся реформы, как многочасовое ожидание нарядов при ДТП; продолжающийся бардак в регистрационных подразделениях, отвратительный контроль ведомства за организацией движения и многие другие проблемы, связанные с тотальным сокращением сотрудников.

Кстати, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», автомобили ГИБДД получат «мигалки», автоматически штрафующие нарушителей ПДД. То есть гаишникам, чтобы наказать лихача, даже не надо будет выходить из патрульной машины…

безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД
2 декабря 2020
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