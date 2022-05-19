Над ГИБДД нависла реальная угроза остаться без патрульных машин

Согласно планам ГИБДД, в текущем году ведомство должно закупить порядка 2800 новых автомобилей взамен старых. На это из бюджета предполагается выделить 4,48 млрд. рублей. Однако большинство российских автозаводов, которые могли бы произвести нужное количество полицейского транспорта, либо принадлежат компаниям, остановившим свою деятельность в России, либо простаивают по причине отсутствия поставок комплектующих. В любом случае, изготовить сейчас для нужд полиции 2800 легковых автомобилей затруднительно.

Кроме того, исходя из объема финансирования закупки авто, получается, что цена каждого ТС должна быть не выше 1,6 млн. рублей. Это означает, что новые иномарки, включая «китайцев» чуть ли не автоматически исключаются из списка претендентов на участие в данной госзакупке. Остаются разве что вазовские «Гранты» с «Нивами» да уазовские «Патриоты» с «Хантерами». Для погонь за мощными машинами правонарушителей такая техника, как мы понимаем, подходит мало.

Напомним, что в 2019–2020 годах для нужд подразделений ГИБДД в регионах были приобретены порядка 8000 Skoda Octavia и УАЗ «Патриот». В 2021 году патрульные ДПС получили еще около 4000 Hyundai Solaris и LADA Vesta. Таким образом, еще год-два ГИБДД сможет продержаться на этих «запасах». Хотя проблемы с закупками запчастей для обслуживания и ремонта автопарка уже встали перед ведомством в полный рост. Теме не менее, если не обновлять его регулярно, патрульные машины начнут массово выходить из строя, превращая инспекторов ДПС в пеших сотрудников ГАИ.

– В настоящее время МВД с Минпромторгом прорабатывают вопросы с ведущими производителями патрульных автомобилей о возможности изготовления указанной продукции и ее поставки с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран,— прокомментировали «Коммерсанту» сложившуюся ситуацию в МВД.

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