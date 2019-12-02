Как ГИБДД запугивает водителей на дорогах

—Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тысяч человек погибли и около 160 тысяч человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться, — цитирует ТАСС слова замглавы ГИБДД Олега Понарьина на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно же статистике самой ГИБДД, за 11 месяцев 2018-го года на дорогах страны погибло больше людей, чем за аналогичный период текущего — 16 400, а не «15 000 с лишним», как заявил г-н Понарьин. То есть, на самом деле число жертв дорожных аварий снижается, а не растет.

Сложно представить, что столь высокий полицейский чин не владеет ведомственной статистикой. Возможно полковник решил зачем-то попугать и свою непосредственную аудиторию, и автомобильную общественность вообще.

Напомним, что в минувшее воскресенье на 60-м километре трассы Моготуй — Сретенск — Олочи в Забайкалье произошло крупное ДТП. Рейсовый автобус с 43 пассажирами следовал по маршруту Сретенск — Чита. Из-за лопнувшего колеса транспортное средство съехало с проезжей части и упало на лед в реку Куенгу. Погибли 19 человек, включая водителя, еще 21 пассажир пострадал.