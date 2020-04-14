Таксисты Москвы начнут проверять у пассажиров цифровые пропуска

Пресс-служба столичного Департамента транспорта распространила сообщение о том, что начиная со среды, 15-го апреля все городские таксисты будут обязаны проверять наличие цифрового пропуска пассажира. Кроме них эта обязанность лежит на сотрудниках ГИБДД, Росгвардии и прочих силовиках.

Напомним, что цифровые пропуска в Москве ввел мэр Собянин под предлогом борьбы с коронавирусом.

– Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке, — говорится в сообщении Дептранса.

Тех водителей таксомоторов, кто проигнорирует требование обязательной проверки пропуска или станет перевозить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, — сообщает ТАСС.

Некоторые эксперты уже предположили в связи с этим, что механизм проверки цифрового «аусвайса» будет организован через компании-агрегаторы. Это означает, что персональные данные рядового гражданина Москвы, которые он доверчиво передал сайтам mos.ru и Госулуги ради получения кода для поездки к любимой бабушке, в той или иной степени окажутся в распоряжении интернет-бизнесменов.

Однако на самом деле бояться нечего — никакими данными мэрия с агрегаторами не делилась: водители такси станут просто интересоваться наличием у вас пропуска. Другое дело, что и это незаконно — проверять у граждан те или иные документы имеют право только соотвествующие силовые структуры.