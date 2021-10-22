Данные десятков миллионов водителей Москвы и Подмосковья выставлены на продажу

Архив базы данных ГИБДД, включающий порядка 50 млн записей информации о водителях, зарегистрированных в московском регионе, включая Москву и Подмосковье, продается за 800 долларов. В нем содержатся данные об автовладельцах с 2006 по 2020 год. Помимо данных автомобиля (модель, марка, госномер, VIN-номер, дата постановки на учет, мощность мотора), в базе указывается информация о его владельце: имя, фамилия и отчество, дата рождения и номер контактного телефона. Продавец утверждает, что получил «слив» от своего источника в ГИБДД.

Столь бездарная (свободная продажа в интернете) попытка монетизации этой информации косвенно указывает на то действующий сотрудник столичной ГИБДД вряд ли пошел бы на такой слив, будучи осведомлен о плотном контроле этой темы со стороны коллег-правоохранителей. В связи с этим, существует версия, согласно которой «слив» произошел либо через сотрудника какой- то страховой компании, которая также может иметь свою базу автовладельцев региона, либо через какого-то муниципального служащего. Последние, как известно, получили доступ к данным ГИБДД о владельцах машин в связи с возможностью штрафовать их за неоплату парковки.

Телефонный обзвон случайных граждан, чьи имена и телефоны оказались в демонстрационном образце украденной базы данных, подтвердил ее актуальность, сообщает «Коммерсант».