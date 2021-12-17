Генпрокуратура предложила блокировать сайты, торгующие водительскими «правами»

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Первый замгепрокурора РФ Анатолий Разинкин заявил, что судебная процедура тормозит процесс запрета доступа граждан к сайтам, предлагающим купить российское водительское удостоверение, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Анатолий Разинкин направил зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному письмо, в котором изложил позицию Генпрокуратуры относительно борьбы с сайтами, торгующими «правами».

— В Генеральной прокуратуре прорабатывается вопрос об инициировании расширения перечня видов информации, блокирование которой возможно посредством внесудебного механизма по решению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, — сказано в письме.

Разинкин пояснил, что неторопливость процедуры получения судебного решения о блокировке того или иного сайта препятствует быстрому прекращению деятельности интернет-торговцев «правами», сообщают «Известия».

автоправо, водительское удостоверение, госдума, прокуратура
17 декабря 2021
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