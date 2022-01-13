ГИБДД хотят «отлучить» от согласования ГБО для автовладельцев

Сейчас, чтобы зарегистрировать изменения в конструкции транспортного средства, коим является установка ГБО, по закону требуется первым делом получить разрешение на переоборудование от ГИБДД. И только потом следуют монтаж оборудования, проведение техосмотра и прохождение экспертизы в испытательной лаборатории. Финальный шаг — очередной визит в ГИБДД, но уже для финального оформления документов.

В итоге, срок подготовки разрешительных документов, вопреки здравому смыслу и действующим нормативам, часто достигает полугода! Понятно, что при таких сроках регистрации изменений газобаллонное оборудование перестает быть привлекательным для множества автомобилистов. Ведь далеко не каждому владельцу машины захочется ввязываться в 6-месячную волокиту.

В итоге, к министру энергетики России Николаю Шульгинову обратился глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор уверен, что из переусложненной сверх всякой меры процедуры надо убрать первичное обращение в Госавтоинспекцию, а также увеличить количество испытательных лабораторий. Не секрет, что в стране сейчас — острый дефицит последних.

В Минэнерго, как сообщает «Коммерсант», инициативу поддержали: ведомство «выступает за упрощение процедуры переоборудования, в первую очередь, в тех случаях, где применяются типовые решения для установки ГБО». А значит, есть пусть небольшая, но на надежда на скорую реформу системы, которая в сегодняшней своей версии отрубает всякое желание переводить машину на газ.