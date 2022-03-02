ГИБДД аннулировала все «права», выданные до 2017 года

Регулярно подвисающая гаишная Федеральная информационная система ГИБДД-М, содержащая практически всю информацию об отечественных водителях и их автомобилях, заглючила в очередной раз. Но если предыдущие сбои «всего-навсего» на сутки-другие лишали граждан возможности совершить те или иные регистрационные действия с транспортным средством, получить или обменять в/у, то нынешний баг системы грозит им, как уже было сказано, серьезными материальными потерями. При чем если предыдущие ее глюки касались довольно ограниченного круга моторизованных россиян, то нынешний может нанести удар по миллионам автовладельцев.

Эта история стала известна порталу «АвтоВзгляд» после того, как в редакцию пришел устраиваться на работу водитель. Мы, понятное дело, захотели «пробить» его шоферскую «биографию» на специальном сервисе ресурса гибдд.рф «Проверка водителя». Каково же было и наше удивление, и соискателя вакансии, когда сайт выдал, что в/у недействительно!

Мы стали проверять свои «права» и выяснили, что журналисты, получившие их после 2017-го года, могут спать спокойно. А бедолаги, чьи «корочки» выданы раньше — посыпать голову пеплом. Ну, а затем на нас обрушился вал вопросов от читателей, попавших в схожую ситуацию.