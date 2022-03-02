ГИБДД аннулировала все «права», выданные до 2017 года

Регулярно подвисающая гаишная Федеральная информационная система ГИБДД-М, содержащая практически всю информацию об отечественных водителях и их автомобилях, заглючила в очередной раз. Но если предыдущие сбои «всего-навсего» на сутки-другие лишали граждан возможности совершить те или иные регистрационные действия с транспортным средством, получить или обменять в/у, то нынешний баг системы грозит им, как уже было сказано, серьезными материальными потерями. При чем если предыдущие ее глюки касались довольно ограниченного круга моторизованных россиян, то нынешний может нанести удар по миллионам автовладельцев.
Эта история стала известна порталу «АвтоВзгляд» после того, как в редакцию пришел устраиваться на работу водитель. Мы, понятное дело, захотели «пробить» его шоферскую «биографию» на специальном сервисе ресурса гибдд.рф «Проверка водителя». Каково же было и наше удивление, и соискателя вакансии, когда сайт выдал, что в/у недействительно!
Мы стали проверять свои «права» и выяснили, что журналисты, получившие их после 2017-го года, могут спать спокойно. А бедолаги, чьи «корочки» выданы раньше — посыпать голову пеплом. Ну, а затем на нас обрушился вал вопросов от читателей, попавших в схожую ситуацию.
И их можно понять, ведь, по действующему законодательству, человек, не имеющий права управления транспортным средством, вынужден будет не только заплатить штраф, Сотрудник ГИББ вправе отстранить эвакуировать машину нарушителя за его, между прочим, счет!
И если при нормальной работе ФИС ГИБДД-М служивый легко проверит через свой планшет — забыт документ дома (за это предусмотрено предупреждение или штраф в 500 ₽), или его отродясь у гражданина не имелось, то при отказе системы инспектор наверняка склонится ко второму варианту.
При этом источники портала «АвтоВзгляд» сообщили, что ГИБДД не видит в случившемся ничего страшного и гражданам при проверке документов ничего не грозит. То есть выходит, что любой инспектор ДПС обладает чудесным даром на глазок определять, действительны «права» или нет. Может, нам тогда вообще отказаться от полицейских баз данных?
Между тем, когда материал был подготовлен к печати стало известно, что придорожные полицейские вроде как разобрались с проблемой и их ресурсы заработали. Но кто даст гарантию, что подобный глюк (учитывая, как было сказано раньше, регулярность сбоев системы) не случится вновь и с очередной уязвимостью системы не удастся разобраться столь же оперативно?..