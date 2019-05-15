За езду на авто с «шипами» хотят ввести ограничения

Стало известно о предложении ученых из Российского дорожно-научно-исследовательского института (РОСДОРНИИ) принудительно снизить скорость движения автомобилей с шипованной резиной в зимний период. По мнению специалистов, при высокой скорости движения машин на шипованной резине резко растет износ дорожного покрытия.

Поэтому, чтобы снизить затраты на ремонт дорог, машины с «шиповкой» следует заставить ездить помедленней. По словам специалистов, сообщает «РИА Новости», износ растет после скоростного порога 70—80 км/ч. Поэтому авто с шипованной резиной не должны его превышать.

Исследование РОСДОРНИИ также показало, что пики концентрации взвешенных частиц в атмосфере совпадают по времени с сезонной сменой шин и наблюдаются вблизи наиболее оживленных автомагистралей.

Каким именно образом следует ограничивать скорость машин на шипованной резине ученые не поясняют, однако уверяют, что зарубежный опыт в этой сфере строго положителен.

Если предложение ограничить скорость передвижения российских машин с шипованной резиной 80-ю км/ч претворится в жизнь, скорее всего, отсутствие знака «Ш» на таких транспортных средствах станет поводом для серьезных штрафов. В противном случае контролировать скорость передвижения автомобилей «на шипах» будет просто невозможно.