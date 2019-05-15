Госдума дала зеленый свет: за пьяное ДТП — 15 лет тюрьмы

В случае, когда в ДТП по вине водителя, находившегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, погиб один человек, «рулевой» отправится в места не столь отдаленные сроком до 12 лет. А если в аварии погибли два или более лиц, то шоферу-выпивохе сидеть на нарах от восьми до 15 лет.

Сегодня, напомним, в первом случае предусматрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет лишения свободы, а во втором — от четырех до девяти.

Сомнений нет, что законопроект в скором времени действительно станет законом, получив одобрение Госдумы в двух последующих чтениях. А уж за Советом Федерации и Президентом не заржавеет.