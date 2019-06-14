Разрешенную скорость на магистралях могут увеличить на 20 км/ч

Сейчас максимальная разрешенная скорость движения легковушек на российских автобанах не превышает 110 км/ч. Исключения — некоторые участки платных магистралях М4 и М11. В новом ГОСТе предполагается, что повышать скоростной лимит до 130 км/ч сможет собственник дороги, но — при условии соблюдения целого набора условий.

Прежде всего, дорога должна относиться к первой категории и обладать всеми положенными при этом характеристиками, оборудованием и инфраструктурой. Далее, в течении года перед поднятием скоростного лимита до 130 км/ч на участке не должно быть зафиксировано очагов ДТП, то есть мест, где их случилось более трех штук на протяжении километра.

Трасса должна быть оборудована электронными табло, с помощью которых можно было бы снижать спидлимит в случае неблагоприятных погодных условий. Колейность асфальта на дороге с разрешенной скоростью 130 км/ч не должна превышать 15 мм.

Разработанный стандарт требует от собственника дороги, в случае если ее обочина уже 1,5 метров, организовывать не реже каждых 3—5 км зоны остановки машин, отделенные от проезжей части.

Кроме того, ГОСТ требует сузить крайнюю левую полосу с 3,75 м до 3,5 м. Зачем это нужно — понятно: снижение ширины полосы вынуждает водителя ехать медленнее. Новый ГОСТ, как ожидается, будет утвержден в конце лета 2019-го года.