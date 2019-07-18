Правительство готовит водителям новый штраф в 10 000 рублей

Министерство транспорта разработало и направило на рассмотрение в правительство проект поправок в КоАП, направленный против автовладельцев, не оплачивающих проезд по платным трассам.

В Кодексе должна появится статья 12.21.4, согласно которой за проезд по платной трассе без денег будет оформляться штраф в 2500 рублей. За повторное нарушение в течение года — уже 10 000 рублей.

Постановления будут выписывать с помощью камер автоматической фиксации. Сначала автоматика сформирует в адрес собственника машины счет за проезд по шоссе. Штрафная санкция будет применяться если гражданин не оплатит этот счет в течение пяти дней.

Поправки в КоАП приурочены к введению на российских платных дорогах системы автоматического взимания платы по госномеру машины или транспондеру, установленному в ней, — без использования шлагбаумов и пунктов сбора денег. Именно так планируется делать на Центральной кольцевой дороге, строящейся сейчас вокруг столицы.