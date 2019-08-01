ГИБДД впервые применила совершенно новый способ фиксации нарушений

ГИБДД сообщила, что впервые в Самарской области для фиксации нарушений ПДД применили аэростат. Операция проходила в течение трех дней. Аэростат оснащен специальной видеокамерой с мощной оптикой, позволяющей определить госномер автомобиля в любое время суток.

Запись с аэростата поступает в передвижной пункт управления, где инспектор ГИБДД сохраняет видеоролик и передает информацию о нарушении ближайшему экипажу ДПС. Аэростат был заметен издалека, но о том, что он оснащен средствами слежения за водителями автомобилисты не знали.

За три дня воздушного патрулирования пять водителей были привлечены к ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — выезд на «встречку» в нарушение ПДД (штраф 5000 рублей либо лишение «прав» на полгода).