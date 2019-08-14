ГИБДД хочет приравнять гироскутеры и электросамокаты к мопедам

Депутат направил обращение главам ГИБДД и Минтранса, чтобы те внесли в ПДД поправки, приравнивающие владельцев сегвеев, электросамокатов и прочей подобной электротехники к велосипедистам и обладателям мопедов.
Максим Строкер

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к руководителю Госавтоинспекции генералу Михаилу Черникову и министру транспорта Евгению Дитриху с предложением ввести в правовое поле ПДД таких участников движения, как пилоты электросамокатов, гироскутеров и прочих сегвеев.

На данный момент их правовой статус при нахождении на проезжей части никак не урегулирован. При этом обладатели такого транспорта спокойно двигаются по городским улицам на практически тех же скоростях, что и автомобили.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил главам ведомств подготовить и внести в ПДД поправки, приравнивающие электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и им подобный электротранспорт к велосипедистам, мопедам и мотороллерам.

ПДД, госдума, ГИБДД, дептранс
14 августа 2019
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