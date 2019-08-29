Минэкономразвития сделает невыгодными камеры-ловушки ГИБДД

В ходе заседания комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» главе Минэкономразвития Максиму Орешкину было поручено подготовить и направить в адрес высших должностных лиц субъектов РФ рекомендательное письмо о целесообразности заключения таких концессионных соглашений по размещению камер, чтобы их условия «не предполагали взаимосвязи размера платы концедента с размером штрафов».

Новые соглашения должны будут ликвидировать заинтересованность хозяев камер в оформлении максимального количества штрафных постановлений. Изменения будут реализованы в методических рекомендациях по определению мест размещения комплексов фотовидеофиксации, над которыми работают в Минтрансе. Методика доработана с учетом решений, принятых на заседании комитета и предложений правительства Москвы, сообщает ТАСС.