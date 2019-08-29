Может ли гаишник оформить ДТП, если является его участником

Казалось бы, зачем терять время на ожидание полиции, если сотрудники уже на месте, тем более, когда оформление ДТП — их прямая обязанность. Но на это можно ответить встречным вопросом, абсурдность которого расставит все точки над i: каким образом представитель правоохранительных органов в этом случае будет снимать показания сам с себя, как участника аварии? А если он к тому же еще виноват?

О том, что страж порядка, оказавшись участником ДТП, автоматически теряет свой служебный статус и, следовательно, не имеет право оформлять протокол осмотра места происшествия, говорит не только здравый смысл, но и Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты».