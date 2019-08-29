Может ли гаишник оформить ДТП, если является его участником

Никто из водителей не застрахован от аварии с участием сотрудников ГИБДД. И не все из нас осведомлены, как правильно действовать в такой ситуации, когда требуется привлечь полицию к оформлению ДТП. Имеет ли право участник происшествия составлять административный протокол, если он оказался стражем порядка при исполнении, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Казалось бы, зачем терять время на ожидание полиции, если сотрудники уже на месте, тем более, когда оформление ДТП — их прямая обязанность. Но на это можно ответить встречным вопросом, абсурдность которого расставит все точки над i: каким образом представитель правоохранительных органов в этом случае будет снимать показания сам с себя, как участника аварии? А если он к тому же еще виноват?
О том, что страж порядка, оказавшись участником ДТП, автоматически теряет свой служебный статус и, следовательно, не имеет право оформлять протокол осмотра места происшествия, говорит не только здравый смысл, но и Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты».
В п. 2 ст. 73 указано, что сотрудник МВД временно отстраняется от выполнения служебных обязанностей в случае возникновения конфликта интересов. В другом ФЗ — «О противодействии коррупции» — под «конфликтом интересов» понимается ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность должностного лица может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей.
Безусловно, при участии в ДТП сотрудника придорожной полиции нельзя исключать наличия его вины, которая будет определена, исходя из протокола осмотра места происшествия и постановления о наложении административного взыскания. Все это по закону должны составлять уполномоченные третьи лица.
Если речь идет о мелкой аварии, в которой нет необходимости вызывать сотрудников ГИБДД, то ее участники, кем бы они ни были по статусу и роду служебной деятельности, должны оформлять ДТП самостоятельно в строгом соответствии с ПДД. Но в любом случае сорудник полиции теряет свои полномочия в отношении аварии, где он участвовал.