ГИБДД запретила видеофиксацию нарушений ПДД в дождь и туман

ГИБДД России направила в региональные подразделения новое указание по работе с данными, поступающими от камер автоматической фиксации нарушений ПДД. В документе перечислены условия, при которых штрафные постановления на основании данных с камер выноситься не должны, а сами они подлежат отключению.

Прежде всего, комплексы прекращают функционирование во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию машины. Так же их нельзя эксплуатировать при отсутствии предупреждающих табличек 8.23 «Фотовидеофиксация» или соответствующей разметки перед зоной действия стационарной камеры.

Кроме того, комплекс, фиксирующий нарушения на перекрестке, не должен фиксировать нарушения при отключении светофора и введении управления движением регулировщиком. Да и в случае проведении дорожных работ на участке, контролируемом камерой ГИБДД, (за исключением случаев, когда в зоне ремонта действует временное ограничение скорости) штрафы также приходить водителям не должны.

Наконец, комплекс автоматической фиксации следует отключить и проверить при поступлении многократных жалоб граждан на неточность работы камеры.

— Причиной появления циркуляра, облегчающего водительскую долю, стала необходимость исключения из практики работы ЦАФАПов ряда проблемных аспектов, выявленных в ходе проведенного анализа, — цитирует пояснения МВД «Коммерсант».