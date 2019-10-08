«Лежачих полицейских» научат охотиться на лихачей

Принцип действия подвижного «лежачего полицейского» следующий. Искусственная неровность оснащается электроприводом, управляемым системой фото- и видеофиксации. Последняя определяет скорость автомобилей, идущих по дороге, и если какая-то машина приближается к «полицаю» с превышением, он поднимается (как высоко — пока не сообщается). Когда едет по Правилам — подвижная неровность остается вровень с асфальтом.

Согласно другому возможному алгоритму, электропривод «лежачего полицейского» будет срабатывать при приближении к нему авто, за которым числятся нарушения ПДД или частые аварии. Система сможет без проблем пропускать машины «скорой помощи» и других экстренных служб, сообщил представитель компании-разработчика «живого лежачего полицейского» НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев агентству ТАСС.

Не ясно лишь одно: что помешает нарушителям ПДД и лихачам ездить через поднятых умных «лежачих полицейских» будущего точно так же, как они это делают сейчас — проскакивая на высокой скорости через существующие ныне искусственные неровности?