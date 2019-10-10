В России вводится совершенно новое наказание для водителей

Совет Федерации одобрил принятую накануне Госдумой поправку в ФЗ «О полиции». Статья 13 этого документа пополнится правом полицейского объявлять любому гражданину «обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, административного правонарушения, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

По мнению одного из авторов поправки, председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, предостережение — это «профилактическая, гуманная мера воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое».

Применительно к автодорожной сфере, сотрудник ДПС сможет, например, официально «предостеречь» пешехода, собравшегося перебежать дорогу. Или водителя, предпринимающего попытку физического сопротивления сотруднику ГИБДД.

Все это сотрудники полиции прекрасно делали раньше и делают повседневно сейчас. Но неофициально! Благодаря же неусыпной заботе и трудолюбию аж 34-х депутатов Госдумы, числящихся среди авторов мощного законопроекта о «предостережениях», полицейские теперь будут делать все то же самое, но опираясь на букву закона!

Поправка в закон отправилась на подпись Президенту и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.