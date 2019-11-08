С 1 ноября в России начал действовать новый штраф для водителей

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В этом месяце вступила в силу новая редакция статьи 11.23 Административного кодекса, которая предусматривает санкции в отношении водителей грузовиков и автобусов за отсутствие тахографа при эксплуатации транспорта.

Напомним, что тахограф представляет собой бортовое контрольное устройство, предназначенное для регистрации скорости, а также фиксации режима труда и отдыха водителей.

Новая редакция статьи 11.23 КоАП карает за управление пассажирскими транспортом с восемью и более посадочными местами, а также рузовиками с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Теперь за отсутствие указанного прибора водителям придется выложить от 3000 до 5000 рублей, индивидуальным предпринимателям — от 15 000 до 25 000 и юридическим лицам — от 20 000 до 50 000.

По мнению властей, новая мера, направленная на повышение уровня безопасности услуг транспортных компаниий, позволит контролировать рабочий режим водителей и не допускать уставших сотрудников в рейсы.

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8 ноября 2019
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