За отказ от диспансеризации водителей будут лишать «прав»

На сайте обязательного раскрытия информации regulation.gov.ru МВД опубликовало свои поправки сразу в несколько законов — в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О безопасности дорожного движения» и «Об охране здоровья граждан».

Новеллы касаются оформления медсправок и прохождения медосвидетельствования при получении водителями «прав». Первая новация — гражданину не нужно будет предъявлять в ГИБДД при оформлении водительского удостоверения медицинскую справку. Этот документ станет электронным.

Если медкомиссия решила, что человек физически годен к управлению машиной, информация об этом станет доступна для сотрудников полиции в автоматическом режиме. Однако в случае, если водитель «засветился» в медучреждении по поводу того или иного недуга, который считается препятствием для обладания «правами», его автоматически направят на медицинское освидетельствование, призванное установить пригодность к управлению авто.

Если будет признано, что ему за руль нельзя, в ГИБДД пойдет автоматический «сигнальчик» и «права» такого водителя будут аннулированы. Причем уклониться от медосвидетельствования тоже будет невозможно. Не пройдешь такую «диспансеризацию» — опять таки, лишишься ВУ автоматически.