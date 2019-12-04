Премьер высказался против ужесточения наказаний за превышение скорости

Премьер Дмитрий Медведев в ходе приема граждан в центральном офисе «Единой России» высказался по поводу планов его подчиненных в правительстве ужесточить наказания за превышение скорости.

— Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, должен вам сказать, что эти 10 км/ч часто «не ловятся» даже самими водителями. Иногда на спидометре этого даже не видно, все это прыгает достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых. Чуть-чуть нажал — и все, — продемонстрировал близость к проблемам маленького человека премьер Дмитрий Анатольевич.

Любопытно, что всего лишь около месяца назад он же, премьер Медведев, дал команду заинтересованным ведомствам проработать тему снижения нештрафуемого порога скорости с 20-ти до 10-ти км/ч. Предоставив таким образом карт-бланш в этом вопросе ГИБДД, добивавшейся этого на протяжении последних пяти лет.

Памятуя об этом, выступление Дмитрия Анатольевича на встрече с плебсом следует воспринимать исключительно с точки зрения популистских потуг премьера, а не как его принципиальную позицию.