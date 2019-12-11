Госдума одобрила отмену штрафа «за среднюю скорость»

Госдумой в первом чтении принят законопроект депутатов Игоря Лебедева и Ярослава Нилова, вносящий в КоАП поправки, касающиеся методов фиксации превышения скорости.

Согласно им, в статье 12.9 КоАП должно появиться примечани следующего содержания: «Привлечение к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, допустимо только в случае фиксации превышения установленной скорости движения транспортного средства в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Кроме того, статья 1.5 КоАП пополнится фразой: «Не является доказательством административного правонарушения фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости движения транспортного средства на данном участке, а также фиксация нарушения правил расположения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании фиксации расположения транспортного средства в начале и в конце данного участка, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Все вместе это означает, что штрафы на основании измерения средней скорости машины на отрезке дороги станут незаконными. За это проголосовало 414 депутатов при единственном воздержавшемся.