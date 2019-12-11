Госдума одобрила отмену штрафа «за среднюю скорость»

MK
Законопроект, запрещающий фото-видеофиксацию превышения скоростного режима на участке дороге, поддержан подавляющим большинством депутатов Государственной Думы в первом чтении.

Госдумой в первом чтении принят законопроект депутатов Игоря Лебедева и Ярослава Нилова, вносящий в КоАП поправки, касающиеся методов фиксации превышения скорости.

Согласно им, в статье 12.9 КоАП должно появиться примечани следующего содержания: «Привлечение к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, допустимо только в случае фиксации превышения установленной скорости движения транспортного средства в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Кроме того, статья 1.5 КоАП пополнится фразой: «Не является доказательством административного правонарушения фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости движения транспортного средства на данном участке, а также фиксация нарушения правил расположения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании фиксации расположения транспортного средства в начале и в конце данного участка, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

Все вместе это означает, что штрафы на основании измерения средней скорости машины на отрезке дороги станут незаконными. За это проголосовало 414 депутатов при единственном воздержавшемся.

штрафы, видеофиксация, ПДД, госдума, КоАП, видеорегистратор
11 декабря 2019
2648