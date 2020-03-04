Глава МВД раскритиковал идею снижения нештрафуемого порога скорости

– Я против снижения порога администрируемого до 10 км/ч. Эти меры надо вводить в совокупности с другими — улучшения качества дорог со всеми составляющими, — заявил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Кроме того, министр высказался в пользу повышения скоростного режима на трассах.

– И мало того, на отдельных участках трасс надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать, — считает министр.

Напомним, что в данный момент в КоАП РФ существуют санкции только за езду быстрее, чем на 20 км/ч выше установленного на данном участке дороги скоростного лимита. Но в конце прошлого года ряд федеральных чиновников и руководитель московского Дептранса Максим Ликсутов неожиданно начали очередной виток лоббирования в пользу снижения нештрафуемого порога. Нкоторые эксперт высказывали тогда предположения, что это «обострение» было связано с желанием властей резко повысить объем собираемых с водителей штрафов.