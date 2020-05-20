Для нарушителей ПДД придумали дополнительные меры воздействия

Сразу в двух субъектах Федерации сотрудники региональных ГИБДД отчитались о проведении своеобразных спецопераций среди широких масс нарушителей ПДД.

Так, в Ботогольском районе Красноярского края взялись за пешеходов-нарушителей. Вблизи самых оживленных пешеходных переходов с начальник районной ГИБДД Павел Сурнаков вместе с подчиненными показывали пешеходам-нарушителям видеоматериалы с реальных мест ДТП, в которых погибли пешие участники движения.

А в Кабардино-Балкарии экипажи ДПС отлавливали водителей и настойчиво рассказывали им «о последствиях выезда на встречную полосу движения и превышения скоростного режима».

С помощью портативных компьютеров, размещенных в патрульных автомашинах, полицейские демонстрировали автомобилистам видеоролики социальной рекламы и кадры реальных аварий.

А также знакомили участников мероприятия с дико для них интересными «данными о состоянии аварийности на территории республики».