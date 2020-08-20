Полуслепой свидетель защиты Ефремова заявил, что актер не совершал ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выступил на заседании в Пресненском суде с сенсационным заявлением.

— В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела, — сообщил защитник, добавив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.

Согласно протоколу опроса Кобца, он, будучи жителем Иваново, «гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности».

А сам Михаил Ефремов, по его словам, находился на пассажирском сиденье. При этом свидетель защиты признался, что сам машину не водит, поскольку на один глаз полностью слеп, вторым видит «на минус три».

Граждани объяснил свое появление в деле только сейчас, а не на стадии предварительного следствия тем, что «увидел, что Ефремова реально травят, и надо помочь установить истину, чтобы справедливость восторжествовала».

Что ж, истина, конечно, превыше всего. Но пока мы видим, увы, исключительно торжество адвокатских ухищрений и тщеславий. Как со стороны ответчика, так и истца.