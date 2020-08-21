Мишустин разрешил ставить машины на учет через МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление №1215 от 14 августа 2020 года, позволяющее организовать процесс государственной регистрации транспорта не только в МРЭО ГИБДД, но и в МФЦ.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С полицейскими автомобилистам придется иметь дело только на этапе осмотра машины.

Приемом заявлений, оформлением документов и выдачей готовых СТС будут заниматься сотрудники МФЦ.

На портале правительства РФ сообщается, что «постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ».

Однако в документе есть существенная оговорка. Ставить машины на учет можно будет лишь в тех МФЦ, у которых есть условия для осмотра транспорта.

Например, большинство из существующих московских МФЦ расположены на первых этажах и в пристройках многоэтажных жилых домов. В таких местах просто физически невозможно организовать площадку осмотра ТС.

По этой причине, большинство автомобилистов больших городов ощутить прелести мишустинского постановления так и не смогут.