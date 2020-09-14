Депутаты предложили выдавать россиянам водительские «права» с 16 лет

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Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главному гаишнику России генералу Михаилу Черникову с просьбой рассмотреть возможность выдачи водительских удостоверений не с 18 лет, как это сегодня регламентировано законом, а с 16 лет. Иными словами, автор инициативы предлагает выпустить на российские дороги подростков.

По мнению депутата, достигшие 16-летнего возраста граждане должны иметь право управлять транспортными средствами наравне с возможностью работать и проживать отдельно от родителей или законных представителей. Как сообщает Russia Today, в своем письме начальнику ГУ ОБДД МВД РФ парламентарий указывает на то, что наличие «прав» позволит подросткам быстрее стать финансово независимыми и самодостаточными.

Странно, что 25-летний политик не предложил выдавать шоферские «корочки» сразу с 14 лет. Паспорт граждане РФ получают именно в этом возрасте — чем «права» хуже? Наверняка любой прыщавый восьмиклассник будет счастлив развозить после школы девочек по домам на папиных «Жигулях» или мамином «Гелике».

Ни на секунду не сомневаемся: г-н Власов прекрасно осознает, что подобная инициатива вряд ли будет реализована в обозримом будущем. Однако это нисколько не мешает ему попытаться «хайпануть» на скандальной теме, которую наверняка подхватят многочисленные СМИ.

автоправо, водительское удостоверение, автошколы, безопасность дорожного движения, дорога, трасса
14 сентября 2020
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