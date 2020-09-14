В Оренбургской области выдали «права» слепому на оба глаза водителю

Сидящий за рулем человек с нормальным зрением всегда может получить «на воротник» эпитет «слепой» от соседей по потоку за проявленную невнимательность. Совсем другое дело, когда ГИБДД выдает водительское удостоверение человеку, который является физически незрячим, причем на оба глаза!

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, именно такой случай имел место в феврале 2018 года в Медногорске. Именно тогда совершенно слепой местный житель получил водительские права. Автолюбитель с 2004 года наблюдался у окулиста в связи с болезнью глаз. Как выяснилось, в 2018 году врачи поставили ему диагноз «слепота обоих глаз».

Несмотря на это обстоятельство, «права» ему в ГИБДД все-таки выдали. Оренбургская прокуратура, надо полагать, только в текущем году узнала об этом удивительном событии и потребовала аннулировать ВУ инвалида по зрению в местном суде. Что, собственно, и произошло на прошлой неделе.