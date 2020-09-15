Адвокат придумал способ отменить приговор виновнику «пьяной» аварии Михаилу Ефремову

— В апелляции ему (Михаилу Ефремову, ред.) скинут год-полтора, а кассация или Верховный суд отменят приговор. Это я вам гарантирую, потому что не исследована машина, — заявил адвокат актера Эльман Пашаев представителям СМИ.

Ранее в ходе судебного процесса по делу артиста он утверждал, что на руле внедорожника Ефремова, на котором тот вылетел на полосу встречного движения и устроил смертельное ДТП, якобы отсутствуют его отпечатки пальцев, но зато есть отпечатки некого другого человека.

Напомним, что 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным пьяной аварии, в результате которой погиб человек и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.