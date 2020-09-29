Московские камеры начали штрафовать водителей за езду по разметке парковок

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Столичные транспортные власти планомерно расширяют перечень своих возможностей брать деньги с водителей. Еще одно формальное нарушение ПДД добавилось в арсенал камер автоматической фиксации — пересечение разметки парковочных мест, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Департамент транспорта Москвы объявил, что отныне движение по местам парковки, в том числе и платной, будет караться штрафами с помощью камер автоматической фиксации. ранил сообщение о начале фиксации.

«В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. Комплекс фиксирует нарушения пока на одном проблемном участке», гласит сообщение ведомства.

Речь идет пока об одной локации — в районе дома 7 по улице Косыгина. Штрафы будут выписывать по статье 12.6 КоАП — за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» на 500 рублей. Дело в том, что парковочные места у обочин московских улиц размечены сплошными белыми полосами на асфальте.

Ведь согласно разделу ПДД, посвященному горизонтальной дорожной разметке, «линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается», что означает запрет пересечение любых сплошных линий на асфальте, даже тех, которые всего лишь отделяют одно парковочное место от другого.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, платная парковка
29 сентября 2020
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