Московские камеры начали штрафовать водителей за езду по разметке парковок

Департамент транспорта Москвы объявил, что отныне движение по местам парковки, в том числе и платной, будет караться штрафами с помощью камер автоматической фиксации. ранил сообщение о начале фиксации.

«В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. Комплекс фиксирует нарушения пока на одном проблемном участке», гласит сообщение ведомства.

Речь идет пока об одной локации — в районе дома 7 по улице Косыгина. Штрафы будут выписывать по статье 12.6 КоАП — за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» на 500 рублей. Дело в том, что парковочные места у обочин московских улиц размечены сплошными белыми полосами на асфальте.

Ведь согласно разделу ПДД, посвященному горизонтальной дорожной разметке, «линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается», что означает запрет пересечение любых сплошных линий на асфальте, даже тех, которые всего лишь отделяют одно парковочное место от другого.