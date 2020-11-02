Московские камеры начнут штрафовать водителей за телефон в руке

Московское ведомство, ответственное за развешивание над улицами столицы максимально возможного количества штрафующих камер — департамент транспорта мэрии — рассказало, что в ближайшее время в городе заработают восемь комплексов, вроде как способных выявлять человека, пользующегося мобильником за рулем или не пристегнутым ремнем безопасности.

Где будут располагаться новые рубежи контроля не сообщается. Зато выяснилось, что технология уже тайком обкатывалась на водителях города с февраля 2020-го. Якобы ее таким образом обучили, назвали нейросетью и, оказывается, получили одобрение неких таинственных «уполномоченных органов». Представители дептранса уверяют, что «нейросеть» понимает: когда водитель чешет рукой ухо, а когда говорит по телефону.

А также будет видеть: пристегнут ли ремень безопасности — даже на фоне темной одежды. Напомним, что санкция для предпочитающих рулить непристегнутыми составляет 1000 рублей в соответствии со статьей 12.6 КоАП.

«Система обучалась на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений», уверяет пресс-служба ведомства. Штраф за пользование смартфоном (1500 рублей, статья 12.36.1 КоАП), по словам его представителей, придет также тем, кто на ходу не только говорит по мобильнику, но и пишет (читает) в нем сообщения, прокладывает с его помощью маршрут или с какой-либо еще целью держит средство связи в руке.