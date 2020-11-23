Реформу экзаменов ГИБДД не будут откладывать второй раз

О будущих переменах вновь напомнил глава ГИБДД России Михаил Черников. Он отметил, что экзаменатор будет оценивать, как кандидат в водители ведет себя в условиях реального дорожного движения: на перекрестках, автострадах и даже парковках. При этом, несмотря на отсутствие традиционной «площадки», инспектор все равно сможет понять, насколько экзаменуемый безопасен в своих действиях, так как линейка обязательных упражнений станет обширнее.

Посмотрим, что из этого получится на практике… Тем более, что сейчас работа регистрационно=экзаменационных отделений ГИБДД, мягко говоря, далека от идеала, о чем подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».

Также мы рассказывали, что экзамены на «права» будут принимать только на автомобилях ГИБДД (хотя сейчас тесты проходят на машинах автошкол) — это только добавить стресса выпускникам автокуров. Правда, подробности новшества до сих пор не озвучены.