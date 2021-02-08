ГИБДД хочет запретить дорожные знаки уменьшенного размера

Камень преткновения — ГОСТ на дорожные знаки, разрешающий делать их уменьшенного размера. Документ этот был несколько лет назад изготовлен при непосредственном участии самого г-на Шумского. За его принятие всячески ратовал столичный Дептранс, упирая на то, что большие знаки якобы некрасиво смотрятся на московских улицах. ГИБДД же последовательно выступала против, справедливо полагая, что чем меньше знак, тем хуже его видно водителю с печальными последствиями для безопасности дорожного движения.

Так или иначе, но ГОСТ был принят и столичные власти сразу же принялись обставлять миниатюрными копиями улицы города, заменяя ими нормальные дорожные знаки.

Представители силового ведомства и ранее предпринимали разнообразные попытки избавиться от знакового «новодела», но безуспешно. И вот теперь они зашли со стороны Комиссии по обжалованию при Росстандарте, которая дезавуировала ГОСТ, разрешающий миниатюризировать придорожные указатели. Г-н Шумский прогнозируемо отреагировал на это в СМИ публикациями в духе «так не честно» и пообещал пожаловаться лично главе Минпромторга Денису Мантурову и вице-премьеру Марату Хуснуллину, прежде долгое время «рулившему» стройкомплексом Москвы.