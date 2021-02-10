В Москве водителей массово штрафуют за непристегнутый ремень

Фото: sanshafranovo.ru.
Под занавес прошлого года столичный Дептранс преподнес водителям необычный «подарок»: на дорогах появились комплексы автоматической фиксации нарушений, обученные штрафовать водителей за «ремень» и «телефон». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», только за последний месяц эти камеры уже разослали не одну тысячу «писем счастья».

Как сообщает Департамент транспорта Москвы, за январь 2021 года восемь комплексов «нащелкали» 4211 нарушителей, забывших пристегнуть ремень безопасности. Притом представители власти сами признают, что это очень и очень много: ежедневно в объектив попадалось 136 автомобилистов, которым теперь предстоит заплатить по 1000 рублей штрафа.

Между тем, новым умениям вдобавок обучили камеры, расположенные за пределами Москвы. «Ремень» и «телефон» отныне смогут фиксировать и подмосковные камеры. Правда, пока штрафы водителям не выписываются, поскольку функционал находится на этапе тестирования.

Все это значит только одно. Уже сейчас автовладельцам, игнорирующим ремни безопасности и хватающимся за телефон, находясь за баранкой, пора отказаться от столь вредных привычек. Иначе «электронный глаз» заставит их заплатить за свои ошибки.

А впереди — новые «репрессии». Судя по всему, уже с 1 июня 2021 года придорожные полицейские возьмут на вооружение новый беспроигрышный способ выполнения плана по протоколам. МВД, фактически, позволит им отправлять на штрафстоянку машины, у которых возникли проблемы с бортовой мультимедиа. Портал «АвтоВзгляд» раскрыл подробности полицейской новации

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
10 февраля 2021
37