Чиновники не могут решить, как должен выглядеть знак «Фотовидеофиксация»

Суть спора такова. Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД уверен, что указатель должен представлять собой синий квадрат, на котором изображена камера. В итоге может получиться хорошо заметное для водителей предупреждение.

Однако Минтранс и Росавтодор считают, что достаточно масштабировать старую табличку 8.23. Это сулит неплохую экономию, так как властям не придется тратить деньги на замену более 15 тысяч черно-белых прямоугольников «Фотовидеофиксация» по всей стране.

В итоге заинтересованным сторонам в ближайшее время предстоит принять окончательное решение, каким же окажется новый знак. И это выглдит забавным: уж если серьезные ведомства не могут договориться по такой ерунде, то как же они решают куда более серьезные вопросы?

Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», камеры, фиксирующие превышение скорости, стали настоящей золотой жилой, из которой активно пополняется государственный бюджет.