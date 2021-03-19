Зачем и как российские власти меняют правила сдачи экзаменов на «права»

Так, в «единый» экзамен войдут упражнения для проверки первоначальных водительских навыков, включая параллельную парковку и прочие элементарные тесты, а затем кандидату придется показать мастерство своего вождения на городских улицах. На все про все при получении категории «B» уйдет 30 минут.

Кроме того, вводится новая система оценок, а в экзаменационном автомобиле сможет находиться «наблюдатель» — представитель автошколы. Зачем все это нужно? Как уверяют авторы реформы, свежие правила сделают процедуру получения прав проще и прозрачнее.

Но мы думаем, что будущему водителю будет только сложнее разом пройти получасовое испытание городской ездой. Особенно не повезет «первой волне» экзаменуемых, ведь, очевидно, что сами инспекторы сейчас не очень представляют, как эта система будет работать.

И продолжая тему «водительских реформ». В любой непонятной ситуации кричи про необходимость еще сильнее наказывать водителей. Примерно в такой парадигме в течение последнего десятилетия случаются все законодательные изменения в автосфере. Об очередных государственных судорогах рассказывает портал «АвтоВзгляд».