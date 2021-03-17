«Убийца КАМАЗа»: китайский JAC предложит россиянам самосвалы казахской сборки

Выбор сравнительно недорогих самосвалов сегодня небогат, так что предложение марки JAC наверняка покажется интересным для отечественных перевозчиков. Так, цены на комплектный самосвал JAC N350 начинаются с отметки 5 700 000 рублей, включа НДС.
«Джак автомобиль» предоставляет гарантию на 24 месяца или 200 000 км при условии соблюдения соблюдения межсервисных интервалов, которые составляют 15 000 километров или 400 моточасов.
Сейчас челнинцы устанавливают кузов объемом 20 кубометров, у которого днище выполнено из стали 09Г2С толщиной 8 мм, а борта — из стали S500 толщиной 5 мм. В качестве подъемного механизма используется гидроподъёмник HYVA.
Собственно, самосвал — с колесной формулой 6х4 и полной массой 35 тонны. Он рассчитан на перевозки грунта, руды, строительного мусора и прочих грузов по любым покрытиям, включая дороги с большим количеством подъемов и спусков, с низким качеством покрытия.
Под кабиной скрывается рядный шестицилиндровый дизель Weichai объемом 9,7 литра. Этот мотор 343 л. с. мощности и 1600 Нм крутящего момента. Коробка передач — механическая 12-ступенчатая, а задние ведущие мосты — JAC Benz, оснащенные межколесными и межосевыми блокировками.
И продолжая тему комтранса. Некоторое время назад российский рынок остался вообще без «каблучков»! Однако ситуацию решили спасти марки Peugeot и Citroёn, которые вывели модели Partner и Berlingo, не поленившись их локализовать на заводе под Калугой. А теперь фургончикам предстоит превратиться… в пассажирские компактвэны.