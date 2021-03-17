«Убийца КАМАЗа»: китайский JAC предложит россиянам самосвалы казахской сборки

Сейчас челнинцы устанавливают кузов объемом 20 кубометров, у которого днище выполнено из стали 09Г2С толщиной 8 мм, а борта — из стали S500 толщиной 5 мм. В качестве подъемного механизма используется гидроподъёмник HYVA.

Собственно, самосвал — с колесной формулой 6х4 и полной массой 35 тонны. Он рассчитан на перевозки грунта, руды, строительного мусора и прочих грузов по любым покрытиям, включая дороги с большим количеством подъемов и спусков, с низким качеством покрытия.

Под кабиной скрывается рядный шестицилиндровый дизель Weichai объемом 9,7 литра. Этот мотор 343 л. с. мощности и 1600 Нм крутящего момента. Коробка передач — механическая 12-ступенчатая, а задние ведущие мосты — JAC Benz, оснащенные межколесными и межосевыми блокировками.

И продолжая тему комтранса. Некоторое время назад российский рынок остался вообще без «каблучков»! Однако ситуацию решили спасти марки Peugeot и Citroёn, которые вывели модели Partner и Berlingo, не поленившись их локализовать на заводе под Калугой. А теперь фургончикам предстоит превратиться… в пассажирские компактвэны.