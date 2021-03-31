По платным трассам запретят ездить с грязными номерами

Новый вариант «Правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог», подготовленный Минтрансом, появился для всеобщего обозрения на портале regulation.gov.ru.

Проект постановления правительства, который должен ввести их в силу, одновременно отменяет все ранее действовавшие нормативные акты на эту тему. Судя по всему, основная идея появления очередной редакции «Правил» — дополнить их нюансами, касающимися сбора денег с проезжающих по «платникам» машин с помощью камер автоматической фиксации — так называемой системе «свободный поток» (free flow).

Среди традиционных для подобных документов нагромождений бюрократизмов, в самом конце документа притаился наиболее интересной для рядового автововладельца абзац. Он гласит, что на дорогу, где работает тот самый «свободный поток» запрещается «выезжать на платную дорогу на транспортных средствах с нечитаемыми, грязными или умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками». Явно, чтобы не мешать камерам выписывать штрафы за неоплату проезда.

Штраф за это, напомним, равен 1500–5000 рублей, в зависимости от типа транспортного средства, — в соответствии со статьей 12.21.4 КоАП. А штраф за грязный номер установлен на уровне 500 рублей — по части 1 статьи 12.2 КоАП.