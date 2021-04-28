Верховный суд лишил водителя «прав» за грязь на номере

Завязка этой истории случилась почти год назад, когда инспектор ГИБДД остановил машину и обнаружил, что комок грязи закрывает одну из букв номерного знака и оформил на водителя протокол по ч. 2 ст. 12.2 за управление автомобилем с «видоизмененными знаками с применением материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков». За это предусматривается наказание либо в виде 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на срок до 3 месяцев.

На судебные заседания по своему делу автомобилист не являлся, ссылаясь на пандемию и болезнь, однако в письменном виде сообщал суду, что на самом деле за рулем был не он. А протокол инспектор ДПС якобы оформил на машину-двойника, не установив личность нарушителя.

Однако все суды, начиная с мирового и заканчивая верховным, обнаружили, что в материалах дела фигурируют фото водительского удостоверения, СТС автомобиля ответчика, а также его самого, сделанные инспектором ГИБДД при оформлении протокола. Также в деле имеются фотографии, свидетельствующие, что кузов и даже номерной знак автомобиля были чистыми и сухими, и только одна буква на ГРЗ оказалась заляпана грязью.

Исходя из этого судьи всех инстанций, через которые прошел автомобилист, включая Верховный суд, пришли к выводу, что автовладелец с помощью комка грязи пытался препятствовать идентификации госномера своего ТС. А потому совершенно справедливо был уличен в этом, а затем лишен «прав», сообщает «Российская газета».