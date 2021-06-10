Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против снижения скорости в городах

— Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч, — заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

При этом эксперт добавил, что ограничения должны быть «обоснованными и логичными», а перед их введением нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей. В ответ на эту реплику начальник российской ГИБДД Михаил Черников ответил достаточно резким пассажем.

— В первую очередь тот, кто предлагает [такое снижение], думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация, — рубанул правду-матку господин Черников.

Авторам инициативы «главный гаишник страны» вообще предложил самим сесть за руль «и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений».

В общем, до окончательного решения «скоростного» вопроса, мягко говоря, далеко. Однако вице-премьер Марат Хуснуллин уже поручил МВД и Минтрансу до 1 августа 2021 года, как минимум, выдать согласованную позицию по снижению «нештрафуемого порога» до 10 км/ч.