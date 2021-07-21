За отсутствие техосмотра водителей могут начать штрафовать раньше, чем планировалось

Видеообращение главы ГИБДД генерала Михаила Черникова к правительству с предложением похоронить уже, наконец, давным давно отживший свое обязательный техосмотр в России, наткнулось на жесткое противостояние лоббистов ТО, «протоптавших тропку» в Совет Федерации РФ. В противовес инициативе МВД, сенаторы предложили наоборот, еще сильнее закрутить гайки для миллионов автовладельцев.

В том числе, путем введения нового штрафа за отсутствие при себе диагностической карты. И потребовали от правительства начать выписывать штрафы за не пройденное обязательное ТО уже с октября текущего года — сразу же после выборов в Госдуму, а не с марта будущего года, как планировалось.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» в очередном выпуске подкаста (послушать можно здесь) обсуждают скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг обязательного техосмотра в России.