За отсутствие техосмотра водителей могут начать штрафовать раньше, чем планировалось

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Инициатива ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковушек, принадлежащих физическим лицам, вызвала немедленную ответную реакцию со стороны лобби хозяев пунктов ПГТО. Портал «АвтоВзгляд» рассуждает о перспективах противостояния здравого полицейского смысла и жажды наживы паразитирующих на автовладельцах бизнесменов.
Портал «АвтоВзгляд»

Видеообращение главы ГИБДД генерала Михаила Черникова к правительству с предложением похоронить уже, наконец, давным давно отживший свое обязательный техосмотр в России, наткнулось на жесткое противостояние лоббистов ТО, «протоптавших тропку» в Совет Федерации РФ. В противовес инициативе МВД, сенаторы предложили наоборот, еще сильнее закрутить гайки для миллионов автовладельцев.

В том числе, путем введения нового штрафа за отсутствие при себе диагностической карты. И потребовали от правительства начать выписывать штрафы за не пройденное обязательное ТО уже с октября текущего года — сразу же после выборов в Госдуму, а не с марта будущего года, как планировалось.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» в очередном выпуске подкаста (послушать можно здесь) обсуждают скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг обязательного техосмотра в России.

штрафы, ТО, техническое обслуживание, ГИБДД
21 июля 2021
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