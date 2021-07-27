ГИБДД Москвы отчиталась об итогах скрытого патрулирования

Во время скрытого патрулирования сотрудники ДПС смогли проверить более 4 000 автомобилей, попутно выявив 1 646 нарушений Правил дорожного движения. Если говорить предметно, то 725 автомобилистов «попались» на тонировке передних стекол, 257 водителей наказали за нестандартные или неправильно установленные госномера.

Также экипажи без опознавательных знаков зафиксировали 155 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора, а также 31 случай выезда на полосу встречного движения. По мнению представителей ведомства, это очень хорошие результаты для первого месяца работы.

Напомним, что сами скрытые патрули никого не останавливают, а лишь передают информацию об автомобиле-нарушителе ближашему патрулю, которую уже принимает указанную ему машину. Следят за водителями — на мощных BMW: по мнению портала «АвтоВзгляд», ГИБДД выбрала самую неподходящую машину для скрытого патрулирования…