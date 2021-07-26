Известно, когда на автомобили начнут ставить безвоздушные шины

В течение трех последних лет Goodyear и создатель беспилотного электрического миниавтобуса Olli, компания Local Motors, испытывают безвоздушные шины на тестовых полигонах Goodyear и других площадках, включая улицы Джексонвилла.

Результаты испытаний показали, что по своим характеристикам безвоздушные шины не уступают или превосходят традиционные пневматические аналоги. При этом новинка обладает важным преимуществом, так как не требует контроля давления.

В процессе последующих испытаний будут выявлены дополнительные особенности непневматических шин, однако уже сейчас понятно, что такие колеса могут стать более долговечным вариантом для беспилотных городских транспортных средств.

Новые безвоздушные шины по габаритам соответствуют пневматическим шинам типоразмера 235/45R18 — их даже можно выпускать на одной линии. Сейчас Goodyear работает над выводом на рынок готового продукта, притом понятно, что это случится достаточно скоро.

Кстати, все мы привыкли бороться с проколами и порезами, с треснутыми и деформированными дисками, но XXI век принес новые сложности в историю с автомобильным колесом. Оказывается, теперь оно может спускать даже в абсолютно исправном, на первый взгляд, состоянии.