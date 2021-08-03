ГИБДД провела в Москве рейд против пьяных водителей

Столичная ГИБДД провела рейд по выявлению нетрезвых за рулем. Он состоялся в ночь с 30 на 31 июля. По его результатам ведомство отчиталось о 146 выявленных водителях-нарушителях. По данным полиции, 41 из них был в состоянии алкогольного опьянения. Еще 33 — под воздействием наркотиков.

Но гораздо более внушительное количество граждан вообще отказались от прохождения медосвидетельствования — 63 водителя. Кроме того, девять водителей были задержаны по статье 264.1 УК — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».